https://news.day.az/society/1244041.html Дорожная полиция о передвижении в дни ужесточенного карантина лиц, управляющих автомобилем по доверенности
Дорожная полиция о передвижении в дни ужесточенного карантина лиц, управляющих автомобилем по доверенности
В дни жесткого карантина граждане, имеющие разрешение на передвижение, смогут передвигаться и на автомобиле, которым они управляют по доверенности.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев.
"Однако гражданин должен зарегистрировать этот автомобиль на портале icaze-e.gov.az, в противном случае это будет расцениваться как нарушение правил карантина", - сказал Алиев.
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