В Азербайджане пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить дома?

Кабинет министров внес изменения в "Правила взятия под карантинный контроль на территории Азербайджана в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем".

Как сообщили Day.Az из Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), были установлены новые правила карантинного контроля лиц, имевших контакты с пациентами, зараженными воздушно-капельным путем.

Согласно новой поправке, в случаях протекания потвержденного факта заражения в легкой форме и наличия возможности лечить данных пациентов вне специального медицинского учреждения, они изолируются по месту жительства или пребывания под медицинским наблюдением, в соответствии с правилами, установленными врачом.

"В связи с этим сообщаем, что в настоящее время в нашей стране наблюдение и лечение пациентов с потвержденными посредством тестов на COVİD-19 фактами заражения c легкой или бессимптомной формой протекания данной болезни проводится в специальных медицинских учреждениях", - говорится в сообщение.

Учитывая увеличения частоты заражений вирусом COVID-19, применение этой поправки обсуждается в Оперативном штабе при Кабинете министров. В случае принятия решения об изоляции и лечения пациентов с легкой или бессимптомной формой протекания вируса COVID-19 в домашних условиях, общественности будет предоставлена дополнительная информация.