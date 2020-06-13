В дни особого карантинного режима проблем со связью не будет

Министерство транспорта, связи и высоких технологий предпринимает меры для обеспечения граждан страны услугами транспорта, почты, телекоммуникаций, в том числе интернета, мобильной связи и телерадиовещания в дни особого карантинного режима (14-15 июня).

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, с этой целью подведомственным структурам, объединениям и предприятиям связи, а также телекоммуникационным операторам даны соответствующие поручения.

ООО Aztelecom и "Бакинская телефонная связь" будут обеспечивать бесперебойную работу стационарных телефонов и услуг широкополосного интернета.

Гражданам следует обращаться на круглосуточные телефоны 155, 170 и "горячую линию" 1655. Обращения принимаются по электронной почте и через аккаунты министерства и структур в социальных сетях.