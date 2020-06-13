В Азербайджане подготовлены предложения по изменению рабочего графика

В Азербайджане всегда актуален вопрос изменения рабочего графика, сказал в субботу Trend глава парламентского комитета Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев, передает Day.Az.

Гулиев отметил, что это решение может помочь устранить высокую плотность людей в Баку.

"Этот вопрос, поднятый председателем Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамином Байрамлы, очень актуален. Несколько лет назад я вносил его в повестку дня Милли Меджлиса (парламента), чтобы часы начала работы, уроков в школах и университетах были перенесены на разное время, чтобы люди не выходили и не возвращались домой в одно и то же время. Потому что возникает большая скученность и напряженность. Считаю, что этот вопрос актуален не только в период пандемии, но и в последующие дни, в особенности, для Баку. Если расписание уроков и рабочий график будут составлены с разницей в 1-2 часа, то можно отрегулировать транспортный поток. Это также может помочь в устранении массового скопления людей и избежать заражения вирусом. Люди, которые будут выходить из дома в разные часы, будут посещать маркеты, спортзалы, рестораны и другие места тоже в разные часы. Тем самым эти места не будут забиты людьми. Разница в 1-2 часа будет удобной не только для работающей части населения, но и для социальной жизни всех", - отметил он.

Председатель комитета напомнил и про опыт европейских стран: "В некоторых европейских странах работа начинается в 7 утра. Ведь не важно, чтобы работа начиналась именно в 9 часов. Она может начинаться и в 07:00, 08:00, 10:00 и 11:00. Тот, кто будет рано приходить на работу, рано и уйдет, и сможет заниматься другими делами. Такой опыт может быть применен и у нас. Это можно рекомендовать и частному сектору, и госструктурам".

Отметим, что ранее Рамин Байрамлы сказал, что в Оперативный штаб представлены предложения для урегулирования часов работы утром и вечером и устранения плотного пассажиропотока.

По его словам, во избежание высокой плотности планируется обратиться к предприятиям: "Хотим обратиться к работодателям с рекомендацией о том, чтобы сотрудники были разделены на 3 группы и приходили на работу в разные часы".