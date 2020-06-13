В Баку строят 7 новых школ

В Баку началось строительство семи новых зданий школ, передает Day.Az со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

В 2019-2020 учебном году в пяти школах, функционирующих при Управлении, проведен капитальный ремонт. Кроме того, снесены старые и построены новые здания трех школ.

Продолжается снос старых и строительство новых зданий для 4 школ. Для одной школы строится дополнительный корпус. Кроме того, в 109 учебных заведениях были проведены текущий ремонт и инженерно-коммуникационные работы.