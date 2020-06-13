Неразумная, несерьезная и безответственная жизнь всегда приводит к трагедиям

Видный режиссер театра и кино, сценарист, актер, режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, народный артист Вагиф Асадов посредством Trend обратился к нарушителям карантина, из-за которых в последние недели произошло резкое увеличение числа зараженных и летальных исходов и применяется жесткий режим, передает Day.Az.

"Обращаюсь к нарушителям карантина - пожалейте нас - пожилых людей! Из-за несоблюдения элементарных правил карантина мы вынуждены сидеть дома, потому что в любом месте можем заразиться и все завершится трагически. У меня проблемы с сердцем и, когда у меня ограничено передвижение, очень страдаю от этого. И таких, как я, немало в стране. Я очень прошу нарушителей карантина, чтобы подумали о нас. В соцсети прочитал статус молодого талантливого поэта Шахрияра Дель Гарани, который лечится от коронавируса. Он пишет, что очень трудно переносит болезнь, которая приносит много страданий. Если такой молодой и энергичный человек пишет об этом, то, что будет с нами, если заболеем и попадем в больницу, особенно в такие жаркие дни? Я вижу сколько на улице собираются вместе и беседуют вплотную, сколько в общественных местах людей без масок - откуда вы знаете, что среди вас нет зараженных или вирусоносителей? Если бы все соблюдали правила карантина, то не применялись бы жесткие меры. Некоторые почему-то не к месту шутят об этой болезни", - сказал Trend народный артист.

От имени всех пожилых и людей с проблемами со здоровьем Вагиф Асадов призвал выполнять законы и соблюдать все правила карантина - носить маски, держать социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства.

"Каждый выходит из дома "за куском хлеба", но если возвращается со смертельным вирусом, то лучше оставаться голодным и не мучиться от страшных болей в постели. Мне 73 года, многое повидал в жизни, но каждый человек хочет жить, быть здоровым, приносить пользу обществу. У пожилого человека перед смертью бывает только одно желание "О Господи, не дай мне умереть больным, хочу достойно встретить смерть на ногах". Дайте нам умереть стоя, а не в постели! И в свои года я не хочу оказаться в постели больного коронавирусом, и не потому что меня одолевает страх. Из обращения Шахрияра Дель Гарани я понял, насколько это мучительно больно. Думайте о себе и близких, бабушках и дедушках. Неразумная, несерьезная и безответственная жизнь всегда приводит к трагедиям. Желаем всем только хорошего и скорейшего избавления от коронавируса!", - добавил он.