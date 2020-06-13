В Азербайджане предприниматель скончался от коронавируса

Вчера 34-летний Фарид Наджафгулу оглу Алиев умер с подозрением на коронавирус.

Как сообщили АПА его близкие, уроженец города Агджабеди Ф.Алиев занимался предпринимательской деятельностью и проживал с семьей в Баку, передает Day.Az.

Неделю назад ему стало плохо. Покойный страдал от высокой температуры, плохого самочувствия, острых болей и одышки.

Однако, несмотря на это, Ф.Алиев не обратился к врачу и попытался лечиться в домашних условиях. Его состояние резко ухудшилось, поэтому члены семьи вызвали скорую помощь.

Ф.Алиев скончался по дороге в больницу.

По словам его близких, Ф.Алиев не болел никакими заболеваниями, не жаловался на здоровье.

Он был похоронен в родном Агджабединском районе.

Как сообщил АПА представитель главы Исполнительной власти Агджабединского района в административно-территориальном округе город Агджабеди Вюсал Мехдиев, власти не разрешили провести многолюдные похороны: "Перед похоронами тело Фарида Алиева не отправили в отцовский дом. В связи с карантином запрещено и проведение многолюдных поминок".

Отметим, у Ф.Алиева двое маленьких детей, младшему из них всего два месяца.