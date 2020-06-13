К сведению учителей, желающих сменить место работы

В Азербайджане изменен формат представления документов учителей, успешно прошедших конкурс по смене мест работы.

Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде, сообщает Day.Az.

По его словам, успешно прошедшие конкурс должны будут представить документы в Центры человеческих ресурсов Института образования: "В связи с пандемией этот процесс будет несколько видоизменен, и в физическом присутствии лиц необходимости не будет. Информация об этом будет представлена после объявления результатов 17 июня".