https://news.day.az/society/1244160.html 457 человек успешно сдали экстернатные экзамены
457 человек успешно сдали экстернатные экзамены
В экстернатных экзаменах, организованных в 2019-2020 учебном году для лиц, которые по различным причинам в предыдущие годы не смогли завершить общее среднее (IX) и полное среднее (XI) образование, приняли участие 752 человека.
Как сообщили Day.Az в Управлении образования по городу Баку, 457 из них успешно сдали экзамены.
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