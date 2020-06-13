457 человек успешно сдали экстернатные экзамены

В экстернатных экзаменах, организованных в 2019-2020 учебном году для лиц, которые по различным причинам в предыдущие годы не смогли завершить общее среднее (IX) и полное среднее (XI) образование, приняли участие 752 человека.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования по городу Баку, 457 из них успешно сдали экзамены.