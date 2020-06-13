В Баку полиция в штатском проводит рейды в автобусах

Сотрудники полиции в гражданской одежде провели рейд в общественном транспорте в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, рейд был проведен в Бинагадинском районе столицы с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В результате было выявлено, что 7 пассажиров, войдя в автобус, сняли медицинские маски. Сотрудники полиции привлекли их к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.

Комментируя данный факт, руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов заявил Day.Az, что сотрудники полиции проводят рейды в гражданской одежде намеренно.

"Часто нарушители, заметив приближающегося сотрудника полиции, достают маски и надевают их. Они снимают маски сразу после того, как полиция покинет автобус. Цель этих рейдов - не оштрафовать, а в первую очередь заставить граждан соблюдать правила и защищать свое здоровье от коронавируса", - добавил Захидов, подчеркнув, что такие нарушители подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

Отмечается, что такие рейды в Баку будут проводится часто.