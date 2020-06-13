МВД о смертельном ДТП в Мингячевире

МВД распространило информацию в связи со смертельным ДТП в Мингячевире.

Как сообщили Day.Az в МВД, 12 июня около 16:00 на территории города Мингячевир столкнулись автомобиль марки Hyundai, управляемый Т.Мовламовым, и автомобиль марки Mercedes, управляемый К.Агаевым, после чего Mercedes, потеряв управление, сбил 6 человек, стоявших на обочине дороги, и врезался в электрический столб. В результате падения электрического столба жительница Агдамского района Тезегюль Аббасова скончалась на месте происшествия, 5 пострадавших были госпитализированы.

Ведется расследование.