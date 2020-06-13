https://news.day.az/society/1244183.html Стала известна дата экзамена по приему на работу учителей
Стала известна дата экзамена по приему на работу учителей
В Азербайджане конкурс по приему на работу учителей планируется провести в течение июля.
Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде, сообщает в субботу Day.Az.
По его словам, в настоящее время идут подготовительные работы для организации конкурса по приему на работу учителей: "В связи с пандемией обсуждаются даты и условия проведения конкурса. В прошлом году мы смогли огласить даты, но в этом году из-за пандемии конкретное время назвать невозможно. Экзамены состоятся в июле, но в какой именно день сказать трудно".
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