В Баку полицейские штрафуют граждан за отсутствие масок

Сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия в целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Day.Az в Главном управлении полиции города Баку, во всех районах столицы принимаются административные меры в отношении лиц, не использующих индивидуальные средства защиты дыхательных путей в общественном транспорте, на рынках, в закрытых объектах общественного питания, торговли и услуг.

В указанных местах ношение масок обязательно.

Отметим, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за не предотвращение нарушения этих требований должностными лицами, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица - в размере 100 манатов, юридические лица - в размере 200 манатов.