Названа зарплата учителей в Азербайджане

Распоряжением Президента Азербайджана с 1 сентября 2019 года заработная плата учителей повышена в среднем на 20 процентов и достигла 600 манатов.

Как сообщает Day.Az, после этого повышения число учителей, чья заработная плата превысила 1 000 манатов, составила примерно 5 000 человек.

Заработная плата учителей, прошедших диагностическое оценивание и преподающих по направлениям искусство и творчество, с 1 октября 2019 года была повышена соответствующим постановлением Кабинета министров.