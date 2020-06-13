https://news.day.az/society/1244223.html "Этот вирус не знает возраста" - учительница умершего от коронавируса бизнесмена - ВИДЕО
"Этот вирус не знает возраста" - учительница умершего от коронавируса бизнесмена - ВИДЕО
Скончавшийся от коронавируса 34-летний бизнесмен Фарид Алиев был предан земле в родном Агджабединском районе.
Как сообщает Day.Az, в интервью АПА учительница покойного поделилась своими воспоминаниями о нем.
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