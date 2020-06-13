"Этот вирус не знает возраста"

Скончавшийся от коронавируса 34-летний бизнесмен Фарид Алиев был предан земле  в родном Агджабединском районе.

Как сообщает Day.Az, в интервью АПА учительница покойного поделилась своими воспоминаниями о нем.