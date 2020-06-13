Водители будут сдавать тест на коронавирус, чтобы въехать в Грузию

Все водители, осуществляющие международные грузоперевозки, кроме едущих транзитом, отныне будут проходить тестирование на коронавирус на въезде в Грузию. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Служба доходов.

Новый порядок и процедура въезда в страну прописаны в совместном протоколе Минэкономики, Минздрава и МВД Грузии.

Согласно этим правилам, водители грузовиков будут информированы о правилах въезда, передвижения по территории и сроках обязательного карантина, кроме того врачи на границе будут проводить тестирование на антиген и антитела коронавируса вне зависимости от гражданства водителя.

Если коронавирус подтвердится тестированием, водитель будет доставлен в термоцентр, где ему будет проведен расширенный тест.

Если же коронавирус не подтвердится, водитель должен в течение 72 часов покинуть страну или отправиться в зону карантина, покинуть которую он может после повторного тестирования В этом случае тестирование должен оплатить сам водитель, либо его работодатель, либо компания импортер или экспортер.

В случае нарушения этих правил, на водителя накладывается штраф в 2 тысячи лари (666,6 доллара).