В следующем учебном году будет больше студентов-стипендиатов

В соответствии с распоряжением по усовершенствованию системы стипендий, с 1 марта 2019 года число стипендиальных мест, финансируемых за государственный счет, увеличено на 16 тысяч, число студентов, получающих стипендию, в нынешнем учебном году увеличено до 45%.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в 2020-2021 году их количество предусматривается увеличить до 50%.

В соответствии с указами и распоряжениями, подписанными главой государства с целью усовершенствования системы стипендий в вузах, с 1 марта 2019 года стипендии около 600 докторантов и более 100 тыс. студентов повышены в среднем на 20%, число финансируемых за государственный счет стипендиальных мест в вузах увеличено на 30%.