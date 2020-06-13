В Баку перед зданиями установлены спецконтейнеры для мусора

В Баку перед зданиями размещены специальные контейнеры для мусора.

Как сообщает Day.Az, данная мера предпринята из-за ужесточенного карантинного режима, который вступит в силу с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года на территории Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов.

Отметим, что вчера на брифинге Оперативного штаба руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев заявил, что мусорные контейнеры будут установлены перед теми зданиями, где их нет.

Установка мусорных контейнеров началась вчера. На эти цели уже выделены 1000 контейнеров. Отметим, что данная мера является временной. Гражданам разрешено выбрасывать мусор, но лишь в ближайшие к их дому контейнеры. В иных случаях будут применяться штрафы.