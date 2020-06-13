В Азербайджане выявлено 352 новых случая заразившихся коронавирусом, 196 вылечившихся, 2 скончались

В Азербайджане выявлено 352 новых случая заразившихся коронавирусом, 196 вылечившихся, 2 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

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