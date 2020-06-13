В Азербайджане появились новые специальности

Решением Кабинета министров утверждена "Классификация специальностей (программ) на уровне бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование)".

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в соответствии с решением, число специальностей сокращено со 175 до 148. Переименованы 18 специальностей, объединены или ликвидированы около 70 специальностей, добавлены 46 новых специальностей.

В то же время, Кабинет министров внес изменение в "Правила приема в магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана". В соответствии с изменением, приемный экзамен в магистратуру будет проводиться в один этап. Экзамен будет проведен Государственным экзаменационным центром в централизованном порядке по оценке общего уровня интеллекта (логического мышления) бакалавров, их знаний по информатике и иностранным языкам.