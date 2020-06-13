Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к населению в связи с ужесточенным карантинным режимом.

Как сообщили Day.Az в министерстве, решением Кабинета министров Азербайджанской Республики с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, а также на территории Абшеронского, Сальянского, Кюрдамирского, Евлахского и Исмаиллинского районов будет введен ужесточенный особый карантинный режим.

"Выражаем глубокую признательность всем нашим гражданам, представителям государственных учреждений и неправительственных организаций, которые всегда с пониманием относятся к этим ограничениям, направленным на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и поддерживают их, высоко оценивают деятельность сотрудников и военнослужащих МВД, осуществляющих контроль над выполнением этих требований и поздравляем вас с 15 июня - Днем национального спасения. В то же время, во избежание причинения вреда вашему здоровью, а также здоровью ваших близких и других лиц, просим вас строго соблюдать правила самоизоляции, которые будут действовать всего два дня.

В связи с решением неотложных вопросов можете обратиться в службу "102" и на "горячую линию" ((012) 590-80-20) МВД", - говорится в сообщении.