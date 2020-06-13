МЧС сделало предупреждение в связи с посещением пляжей

Решением Кабинета министров Азербайджанской Республики для ужесточения особого карантинного режима с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), минимизации ее возможных последствий жителям ряда городов и районов Азербайджана запрещено покидать места проживания или пребывания с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), с учетом вышеуказанного, а также того, что в последние дни из-за жаркой погоды некоторые граждане стали посещать пляжи до открытия пляжного сезона, жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района строго запрещается посещать пляжи в указанные дни: "Для соблюдения этого запрета и пресечения посещения пляжей гражданами соответствующие силы МЧС совместно с Министерством внутренних дел будут осуществлять патрулирование на суше и на катерах в море вдоль побережья Каспийского моря в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Еще раз призываем граждан строго соблюдать все решения и рекомендации Кабинета министров Азербайджанской Республики с рамках борьбы с пандемией коронавируса в нашей стране".