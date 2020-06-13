Обнародованы результаты экзаменов, проведенных 10 и 11 июня

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся IX классов, приемных экзаменов в колледжи на базе 9-летнего образования, экзаменов по азербайджанскому языку (как государственный язык) на базе 9-летнего и 11-летнего образования, проведенных 10 и 11 июня.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), с 16:55 13 июня результаты экзаменов опубликованы на интернет-сайте ГЭЦ.

Участники могут ознакомиться с результатами экзаменов и графическим изображением карты ответов по следующим линкам:

- выпускные экзамены для учащихся IX классов;

- приемные экзамены в колледжи для выпускников текущего и прошлых лет на базе общего (9 лет) среднего образования;

- экзамены по азербайджанскому языку (как государственный язык) на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования для обучающихся не на азербайджанском языке.

На экзамены не явились 422 человека из 17089 человек, участие которых предусматривалось в выпускных экзаменах для учащихся IX классов, 268 человек из 1669 человек, участие которых предусматривалось в приемных экзаменах в колледжи, 76 человек из 2776 человек, участие которых предусматривалось в экзаменах по азербайджанскому языку. Один человек был отстранен от участия в экзамене за нарушение установленных правил.