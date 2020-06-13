https://news.day.az/society/1244267.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня в 16:08 в Гедабейском районе произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
По информации Бюро по исследованию землетрясений, оно было зафиксировано в 42 км к югу от Гедабейской сейсмостанции, на территории Гедабейского района.
Глубина эпицентра составила 9 км, толчки не ощущались.
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