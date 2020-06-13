Cамые популярные имена новорожденных в Азербайджане

Обнародованы самые популярные детские имена в Азербайджане в этом году.

Как сообщает Day.Az, в нынешнем году 742 мальчика получили при рождении имя Юсиф, 715 - Угур, 694 - Али, 661 - Гусейн, 456 мальчиков были названы Мухаммедом, 433 - Мурадом, 416 - Омаром, 361 - Раулем, 337 - Айханом

и 305 - Тунаром.

В текущем году 738 девочек получили при рождении имя Захра, 572 - Зейнаб, 557 - Марьям, 532 - Мелек, 493 - Айлин, 478 - Фатима, 462 - Нурай,

405 - Нилай, 367 - Инджи, 360 - Дениз.

В январе-апреле нынешнего года было зарегистрировано 34 749 новорожденных. 53,1% новорожденных - мальчики, 46,9% - девочки. 912 новорожденных - двойняшки, а 30 - тройняшки.