https://news.day.az/society/1244272.html Нарушившие карантинный режим на похоронах Теймура Мустафаева оштрафованы - ФОТО
Нарушившие карантинный режим на похоронах Теймура Мустафаева оштрафованы - ФОТО
За нарушение требований особого карантинного режима на похоронах народного артиста Теймура Мустафаева оштрафованы 7 человек.
Как передает Day.Az, старший инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Магомед Рзаев отметил, что в похоронах участвовали примерно 30 человек.
"Большинство из них это родные и близкие покойного. Было установлено, что из них 7 человек нарушили карантинные требования. В отношении нарушителей был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, и они были оштрафованы", - сказал он.
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