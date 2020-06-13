Нарушившие карантинный режим на похоронах Теймура Мустафаева оштрафованы

За нарушение требований особого карантинного режима на похоронах народного артиста Теймура Мустафаева оштрафованы 7 человек.

Как передает Day.Az, старший инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Магомед Рзаев отметил, что в похоронах участвовали примерно 30 человек.

"Большинство из них это родные и близкие покойного. Было установлено, что из них 7 человек нарушили карантинные требования. В отношении нарушителей был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, и они были оштрафованы", - сказал он.