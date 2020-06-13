Продажа билетов на рейс Баку-Нахчыван-Баку временно закрыта

Как передает Day.Az, в связи с продолжающейся эпидимиологической обстановкой в стране, продажа авиабилетов на рейсы из Баку в Нахчыван и обратно на даты после 7 июля будет временно недоступна на сайте авиакомпании AZAL.

Об открытии продаж общественность будет уведомлена заблаговременно.

Отметим, что все приобретенные авиабилеты на рейсы до 7 июля остаются действительными, запланированные рейсы будут выполнены согласно расписанию.

Напомним, что полеты в Нахчыван и обратно начнут осуществляться с 18 июня два раза в неделю - по вторникам и четвергам.