Названы аптеки, которые будут работать в дни жесткого карантина

Обнародован перечень аптек, которые будут работать в дни жесткого карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на KoronaVirusInfo, в период жесткого карантинного режима с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах аптекам разрешено работать лишь в форме адресной доставки заказов.

Чтобы заказать лекарства жители перечисленных 9 городов и районов могут обращаться на "горячие линии" (012) 914 и *7700, либо посредством сайта www.aptekonline.az, где опубликован полный список аптек.