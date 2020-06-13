На Абшероне автобетоносмеситель переехал женщину

В Абшеронском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к смерти женщины.

Как передает Day.Az, согласно информации, автобетоносмеситель марки "Shacman" переехал пожилую женщину, которую пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Она скончалась под колесами грузовика.

На месте ДТП образовалась пробка. Кадры с места инцидента были опубликованы в соцсетях.