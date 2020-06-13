https://news.day.az/society/1244299.html На Абшероне автобетоносмеситель переехал женщину - ВИДЕО
На Абшероне автобетоносмеситель переехал женщину - ВИДЕО
В Абшеронском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к смерти женщины.
Как передает Day.Az, согласно информации, автобетоносмеситель марки "Shacman" переехал пожилую женщину, которую пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Она скончалась под колесами грузовика.
На месте ДТП образовалась пробка. Кадры с места инцидента были опубликованы в соцсетях.
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