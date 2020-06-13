В Гяндже арестованы должностные лица

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики провело операцию в городе Гянджа.

Как передает Day.Az, в результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны заместитель начальника Управления государственной социальной защиты Кяпазского района Бейали Халилов и сотрудник данной структуры Эльчин Алекперов.

Указанные лица подозреваются в серьезных недостатках в своей работе и фиктивном предоставлении гражданам адресной социальной помощи. Оба лица в настоящее время арестованы за превышение должностных полномочий.

Кроме того, начальник Кяпазского районного отдела ГФСЗ Ульфат Ахмедов был освобожден от занимаемой должности.

Продолжаются расследование по фактам.