В Баку и других городах Азербайджана вступил в силу жесткий карантин

Сегодня в 00:00 в Баку, Гяндже, Сумгайыте, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах вступил в силу ужесточенный особый карантинный режим, который продлится до 06:00 16 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров, гражданам в этот период запрещено покидать свои дома.

Работать продолжат:

- госструктуры и другие огранизации, список которых составлен Кабмином;

- зарегистрированные аптеки (только онлайн доставка)

- больницы и предприятия скорой медицинской помощи;

- предприятия социальных услуг;

- коммунальные службы;

- предприятия по производству и обеспечению электроэнергией;

- предприятия мелиорации и водного хозяйства

- услуги связи

- телерадиокомпании, в том числе операторы кабельного телевидения;

- грузоперевозки всеми видами транспорта;

- предприятия, занимающиеся обеспечением работы трубопроводной инфраструктуры;

- предприятия, чья деятельность не может быть приостановлена по производственно-техническим причинам;

- добыча, продажа, хранение и переработка нефти и газа;

- предприятия, оказывающие услуги по обеспечению безопасности на объектах, приостановивших работу

- предприятия, занимающиеся производством хлеба

Всем остальным гражданам запрещается покидать места их проживания в указанное время.

В порядке исключения покидать жилище разрешается:

- при непосредственной опасности для жизни и здоровья (при этом неотложная помощь будет оказываться бригадами скорой помощи).

- для участия в похоронах близкого родственника (с этой целью разрешается использовать личный транспорт).

- для выгула собак (во дворе по месту проживания)

Передвижение всех видов транспорта, кроме карет скорой помощи, спецтехники, и служебных автомашин структур, чья работа в карантин разрешается, запрещена.

Чтобы покинуть жилье в случае опасности или для участия в похоронах нужно получить разрешение, позвонив на горячую линию 102 - службу управления служебными частями МВД.

Сотрудники тех учреждений и объектов, которым разрешено работать на выходных, могут покидать свои дома, если их работодатели внесли необходимые данные в портал электронных разрешений icaze.e-gov.az.



Контроль за соблюдением карантинного режима возложен на МВД Азербайджана.