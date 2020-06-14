В Баку и других городах Азербайджана вступил в силу жесткий карантин
Сегодня в 00:00 в Баку, Гяндже, Сумгайыте, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах вступил в силу ужесточенный особый карантинный режим, который продлится до 06:00 16 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров, гражданам в этот период запрещено покидать свои дома.
Работать продолжат:
- госструктуры и другие огранизации, список которых составлен Кабмином;
- зарегистрированные аптеки (только онлайн доставка)
- больницы и предприятия скорой медицинской помощи;
- предприятия социальных услуг;
- коммунальные службы;
- предприятия по производству и обеспечению электроэнергией;
- предприятия мелиорации и водного хозяйства
- услуги связи
- телерадиокомпании, в том числе операторы кабельного телевидения;
- грузоперевозки всеми видами транспорта;
- предприятия, занимающиеся обеспечением работы трубопроводной инфраструктуры;
- предприятия, чья деятельность не может быть приостановлена по производственно-техническим причинам;
- добыча, продажа, хранение и переработка нефти и газа;
- предприятия, оказывающие услуги по обеспечению безопасности на объектах, приостановивших работу
- предприятия, занимающиеся производством хлеба
Всем остальным гражданам запрещается покидать места их проживания в указанное время.
В порядке исключения покидать жилище разрешается:
- при непосредственной опасности для жизни и здоровья (при этом неотложная помощь будет оказываться бригадами скорой помощи).
- для участия в похоронах близкого родственника (с этой целью разрешается использовать личный транспорт).
- для выгула собак (во дворе по месту проживания)
Передвижение всех видов транспорта, кроме карет скорой помощи, спецтехники, и служебных автомашин структур, чья работа в карантин разрешается, запрещена.
Чтобы покинуть жилье в случае опасности или для участия в похоронах нужно получить разрешение, позвонив на горячую линию 102 - службу управления служебными частями МВД.
Сотрудники тех учреждений и объектов, которым разрешено работать на выходных, могут покидать свои дома, если их работодатели внесли необходимые данные в портал электронных разрешений icaze.e-gov.az.
Контроль за соблюдением карантинного режима возложен на МВД Азербайджана.
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