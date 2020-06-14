Эти лица могут использовать личные автомобили в дни жесткого карантина

С 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах передвижение лиц, задействованных в сфере работ и услуг, деятельность которых разрешена по определенным датам, а также движение их служебных и личных автомобилей возможно после внесения работодателем данных в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи.

Как передает Day.Az, согласно решению Оперштаба при Кабмине, работа организаций, деятельность которых разрешена, а также предприятий и учреждений государственного и жизненно важного значения, а также учреждений, работающих непрерывно, будет регулироваться с привлечением ограниченного числа необходимых сотрудников.