Условия, при которых граждане могут покинуть свои дома 14 и 15 июня

С 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года жители Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, а также в Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов могут покинуть места проживания в случае возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью, а также при необходимости обращения за медицинской помощью лишь на автомобилях скорой помощи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров.

В решении также отмечено, что для участия в похоронах близких родственников, получив разрешение в колл-центре службы 102 Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.