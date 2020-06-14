В 9 городах и районах Азербайджана запрещено движение всех видов транспорта

С 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах запрещена работа общественного транспорта и передвижение автомобилей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Исключение составляют автомобили специального назначения, аварийно-восстановительной службы, скорой медицинской помощи и служебных машин организаций (органов), деятельность которых разрешена, а также личные автомобили их сотрудников, личные автомобилей граждан, которые будут участвовать в похоронах близких родственников.