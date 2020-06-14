Заразившийся коронавирусом поэт: Призываю всех наших граждан понимать друг друга и быть ответственными

Я высоко ценю заботу государства, оказываемую лечению пациентов с коронавирусом в Азербайджане.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend заразившийся коронавирусом молодой поэт Шахрияр дел Герани (Гаджизаде).

По его мнению он заразился коронавирусом в Баку: "Я приехал в Баку 31-го мая. Через 4-5 дней после приезда у меня сильно поднялась температура. В воскресенье прошлой недели, 7 июня, у меня взяли мазок для обследования, и уже на следующий день меня госпитализировали. Результаты теста показали, что заражен коронавирусом".

Герани отметил, что в настоящее время он лечиться в "Ени клиника" в Баку и его состояние стабилизировалось.

"Я очень доволен врачами "Ени клиника". Они лечат пациентов на очень высоком уровне. Турецкие врачи, которые приехали в нашу страну помочь в борьбе с коронавирусом, также интересуются моим здоровьем. Честно говоря, после заражения COVID-19 мое отношение к азербайджанской медицине и врачам изменилось. У меня сейчас очень высокое мнение об азербайджанских врачах, и я им верю. Даже в самые сложные дни они не жалеют усилий ради нашего здоровья", - Герани.

Молодой поэт, обратившись к населению Азербайджана, призвал их быть ответственными.

"Я хочу обратиться к населению Азербайджана и сказать, чтобы они были ответственными. Мы всегда гордились величием и единством азербайджанского народа. И сейчас я призываю всех наших граждан понимать друг друга и быть ответственными", - сказал он.