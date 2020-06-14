Первая ночь в условиях жесткого карантина в Баку

Как известно, по решению оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, с 00:00 воскресенья, 14 июня, по 06:00 вторника, 16 июня, в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах действует жесткий карантинный режим.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, столица в первые часы локдауна словно окунулась в тишину.

Представляем вашему вниманию фотографии ночного Баку, сделанные сегодня ночью.