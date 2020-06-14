https://news.day.az/society/1244366.html В Агстафе один сосед убил другого - из-за разговора на высоких тонах
В Агстафе один сосед убил другого - из-за разговора на высоких тонах
В Агстафинском районе Азербайджана произошло убийство.
Как сообщает Day.Az, преступление было зарегистрировано в селе Даг Кесемен.
Житель села Гейдаров Турал Мисир оглу 1991 г.р. разговаривал на высоких тонах.
Его односельчанин Шемилов Хуррият Гаврел оглу 1977 г.р. предъявил Т.Гейдарову претензии по данному поводу.
После этого между ними возник спор, переросший в конфликт. В результате, Т.Гейдаров ударил ножом Х.Шемилова в область горла.
Последний скончался на месте происшествия, преступник задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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