Выздоровевший от коронавируса житель столицы: Я был на грани жизни и смерти

Первые три дня после заражения коронавирусом я был на грани жизни и смерти.

Об этом, как передает Day.Az, рассказал Trend выздоровевший от коронавируса житель города Баку Эльчин Гусейнов (1979 г.).

По его словам, вирус был выявлен у всех членов семьи, и почти все они выздоровели. К сожалению, спасти его отца не удалось.

"Первые симптомы заболевания я почувствовал, когда возвращался из Гянджи в Баку. У меня появился озноб, и мой отец сел за руль автомобиля, так как я не мог уже водить. Через несколько дней после прибытия в Баку наше состояние ухудшилось, мы вызвали скорую помощь и у нас взяли анализы. Результаты первого анализа у меня, отца и матери показали негативный результат, а у моей жены и сына - позитивный. Нас немедленно поместили в больницу имени Гара Гараева", - сказал он.

Гусейнов отметил, что спустя некоторое время состояние его и родителей ухудшилось, и их поместили в Научно-исследовательский институт заболеваний легких.

"Пробыв некоторое время в Институте заболеваний легких, мы с отцом были переведены в Центральную больницу нефтяников. К сожалению, мой отец умер на 15 день после заражения. По истечении 16 дней лечения в Институте заболеваний легких моя мама выздоровела и ее отпустили домой, а я был выписан после 27 дней пребывания в стационаре", - сказал он.

Эльчин Гусейнов добавил, что во время лечения у него были проблемы с бронхами, но благодаря самоотверженной заботе врачей эти проблемы были преодолены.

"Первые три дня заболевания я чувствовал себя очень плохо, находился буквально на грани жизни и смерти. Однако, благодаря заботе врачей Центральной больницы нефтяников, которые обращались с нами как с родными, мне удалось преодолеть кризис. Они постоянно были рядом, изо всех сил помогали нам. Тогда я понял, это заболевание проявляется в разных формах у каждого человека. У меня вообще не было температуры, но были проблемы с бронхами. А у моего отца симптоматика болезни была связана с высокой температурой", - сказал он.