Завтра в Азербайджане до 39 градусов тепла

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, 15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем 30-34 градусов тепла, в Баку ночью будет 20-22, днем 31-33 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 752 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди и град. Утром в горах ожидается туман, прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-21, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью будет 11-16, днем 20-25 градусов тепла.