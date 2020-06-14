https://news.day.az/society/1244386.html Стало известно, когда объявят результаты аттестационных экзаменов
Стало известно, когда объявят результаты аттестационных экзаменов
Участники экзаменов по итоговому оцениванию знаний (аттестации) учащихся на базе полного (11 лет) среднего образования, проведенных 10 и 11 июня, выполнили более 253000 письменных работ по 12 заданиям (по 4 задания по родному языку, математике и иностранному языку).
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в настоящее время в ГЭЦ ведется подготовка к проверке этих письменных работ.
Проверка результатов работ будет осуществляться в онлайн-режиме (дистанционно).
Результаты экзаменов планируется объявить в течение ближайших 3 недель.
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