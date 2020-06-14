Стало известно, когда объявят результаты аттестационных экзаменов

Участники экзаменов по итоговому оцениванию знаний (аттестации) учащихся на базе полного (11 лет) среднего образования, проведенных 10 и 11 июня, выполнили более 253000 письменных работ по 12 заданиям (по 4 задания по родному языку, математике и иностранному языку).

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в настоящее время в ГЭЦ ведется подготовка к проверке этих письменных работ.

Проверка результатов работ будет осуществляться в онлайн-режиме (дистанционно).

Результаты экзаменов планируется объявить в течение ближайших 3 недель.