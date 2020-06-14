«Азерсу» объяснило, почему возникают проблемы с подачей воды в Баку и на Абшероне

На протяжении последней недели в Баку и бакинских поселках, а также в целом на Абшеронском полуострове возникают периодические проблемы с подачей воды в жилые дома.

Как сообщает Day.Az, объясняя, почему сложилась подобная ситуация, глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы сказал, что есть две главные причины.

"Первая - установившаяся в Баку и на Абшероне жаркая погода. Вторая - резко возросшая потребность в воде, увеличившаяся примерно на 40%.

Поэтому на некоторые территории вода подается по графику, под низким давлением. Но мы работаем над решением проблем. В частности, в Хырдалане, поселке Ени Гюняшли, на территории Сабунчинского и Хатаинского районов большинство проблем удалось решить.

На данный момент ведутся работы в Сураханском и Сабунчинском районах, где гражданами проведены частные водопроводные линии. Нашими специалистами проводится работа по оптимизации и повышению эффективности подачи воды, а также увеличению объемов водоснабжения", - подчеркнул А.Джебраиллы.