https://news.day.az/society/1244404.html В Азербайджане выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом, 274 вылечившихся, 4 скончались
В Азербайджане выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом, 274 вылечившихся, 4 скончались
В Азербайджане выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом, 274 вылечившихся, 4 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.
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