В Азербайджане выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом, 274 вылечившихся, 4 скончались

В Азербайджане выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом, 274 вылечившихся, 4 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

Новость обновляется