Водители захотели выехать из Баку, минуя пробку

Накануне, в субботу, 13 июня, множество жителей Баку пытались выехать из столицы в районы, чтобы избежать необходимости сидеть дома на жестком двухдневном карантине.

Как передает Day.Az, в результате на автотрассе Баку-Губа образовалась огромная пробка, так как на полицейских постах, установленных на дорогах с целью проверки наличия разрешений на поездку в регионы страны, граждан, не имеющих разрешения на выезд из столицы, полиция возвращала обратно.

Некоторые водители приняли решение объехать огромную пробку по бездорожью.

Министерство внутренних дел прокомментировало кадры, где видно как автомобили пытаются выехать с территории Баку по грунтовой дороге.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил АПА, что на следующем посту эти автомобили были задержаны и проверены на наличие соответствующих разрешений. У кого было разрешение, те проехали, у кого нет - были возвращены обратно.

Смотрите, как это было: