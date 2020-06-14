У Бахрама Багирзаде повреждено более 90% легких

Заслуженный артист Бахрам Багирзаде, который был заражен коронавирусом, в настоящее время проходит лечение в Центральной таможенной больнице.

Как сообщает Day.Az, заместитель главврача Бахтияр Мусаев в интервью qafqazinfo.az рассказал, что из-за резкого ухудшения состояния Бахрама Багирзаде его перевели из больницы, где он ранее лечился от коронавируса, в отделение интенсивной терапии Центральной таможенной больницы.

Он отметил, что повреждено более 90% легких артиста. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.