https://news.day.az/society/1244436.html У Бахрама Багирзаде повреждено более 90% легких - врачи о состоянии артиста - ВИДЕО
У Бахрама Багирзаде повреждено более 90% легких - врачи о состоянии артиста - ВИДЕО
Заслуженный артист Бахрам Багирзаде, который был заражен коронавирусом, в настоящее время проходит лечение в Центральной таможенной больнице.
Как сообщает Day.Az, заместитель главврача Бахтияр Мусаев в интервью qafqazinfo.az рассказал, что из-за резкого ухудшения состояния Бахрама Багирзаде его перевели из больницы, где он ранее лечился от коронавируса, в отделение интенсивной терапии Центральной таможенной больницы.
Он отметил, что повреждено более 90% легких артиста. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.
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