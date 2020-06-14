AZAL совершит два специальных рейса в Стамбул

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) 17 и 18 июня совершит специальные рейсы по направлению Баку-Стамбул-Баку.

Об этом сообщает Day.Az на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".



В каждом направлении на рейс будут приниматься по 150 пассажиров.



Продажа билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку будет открыта 15 июня на сайте авиакомпании www.azal.az.



На рейс Баку-Стамбул авиабилеты могут приобрести как граждане Азербайджана, так и Турции (или лица, имеющие вид на жительство в этой стране). Для получения правил и соответствующего разрешения для въезда в Турцию, путешествующие в Стамбул граждане Азербайджана должны обратиться в посольство Турции в нашей стране.



На рейс Стамбул-Баку будут допускаться только граждане Азербайджана.



Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и получившие негативный результат. В этом случае граждане Азербайджана, прилетающие рейсом Стамбул-Баку, освобождаются от карантина. Однако, в случае обнаружения у пассажиров этого рейса симптомов COVID-19, они могут быть привлечены к повторному медицинскому осмотру.



Рейсы Баку-Стамбул будут обслуживаться через первый терминал (Terminal 1).



При вылете из Стамбула в аэропорту на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19, предоставленную стамбульскими клиниками "Memorial Sağlık Grubu" и полученную не позднее чем за 48 часов до вылета рейса. Отметим, что данная клиника рекомендована для прохождения тестирования на коронавирус Министерством здравоохранения Турции. Вновь напоминаем, что к регистрации на рейс Стамбул-Баку будут допускаться только граждане Азербайджана.



Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны "Азербайджанских Авиалиний" была подготовлена видеоинструкция: https://www.youtube.com/watch?v=-s-0s4o1L2M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR27QkY4FV0XRR306OoSr-8itdtyALjOCzegys2gWOFXRKuuO4mtEcIe0B0



AZAL призывает пассажиров с ответственностью отнестись к соблюдению всех требований и рекомендаций Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, а также Всемирной организации здравоохранения.



В свою очередь, сотрудники авиакомпании и аэропорта будут делать все от них зависящее, чтобы полет прошел максимально комфортно и безопасно, и призывают пассажиров к путешествиям на самолете только в случае крайней необходимости.