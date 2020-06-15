Заразившийся коронавирусом врач: "Пожалуйста, верьте нам и не вводите людей в заблуждение"
В Азербайджане заразился еще один врач, спасающий жизни инфицированных COVID-19.
Как передает Day.Az, 27-летний врач из Центральной больницы нефтяников Ниджат Азимли, заразившийся коронавирусом, написал в социальных сетях статус.
Азимли отметил, что среди заразившихся 387 человек есть и он.
"С легкими все очень плохо. Учитывая любой возможный исход, хочу попросить людей - пожалуйста, верьте нам! Не говорите людям, что вируса нет, не вводите их в заблуждение. Будьте солидарны с врачами. Не забывайте, что мы рискуем своей жизнью. Надеюсь, скоро увидимся", - написал врач в своем профиле в Facebook.
Напомним, что 14 июня в Азербайджане было выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусом, 274 вылечившихся, 4 скончались.
По последним данным в стране выявлены 9 957 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 5 583, скончались 119 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 255 человек. За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 381 846 тестов.
На сегодняшний день в Азербайджане от коронавируса умерли около 10 медработников.
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