Заразившийся коронавирусом врач: "Пожалуйста, верьте нам и не вводите людей в заблуждение"

В Азербайджане заразился еще один врач, спасающий жизни инфицированных COVID-19.

Как передает Day.Az, 27-летний врач из Центральной больницы нефтяников Ниджат Азимли, заразившийся коронавирусом, написал в социальных сетях статус.

Азимли отметил, что среди заразившихся 387 человек есть и он.

"С легкими все очень плохо. Учитывая любой возможный исход, хочу попросить людей - пожалуйста, верьте нам! Не говорите людям, что вируса нет, не вводите их в заблуждение. Будьте солидарны с врачами. Не забывайте, что мы рискуем своей жизнью. Надеюсь, скоро увидимся", - написал врач в своем профиле в Facebook.

Напомним, что 14 июня в Азербайджане было выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусом, 274 вылечившихся, 4 скончались.

По последним данным в стране выявлены 9 957 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 5 583, скончались 119 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 255 человек. За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 381 846 тестов.

На сегодняшний день в Азербайджане от коронавируса умерли около 10 медработников.