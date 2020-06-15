- житель Баку о том, что переживают зараженные и их близкие

Спустя некоторое время после непрекращающейся высокой температуры у жены, мы решили пройти тест на коронавирус. К сожалению, ее тест на COVID-19 дал положительный результат.

Об этом в интервью Day.Az сказал житель Баку, который пожелал остаться анонимным.

"Моя супруга в настоящее время находится в больнице. Коронавирус не похож ни на какую-либо знакомую нам болезнь, будь то простуда или грипп. У жены подскочила температура, она чувствовала себя ужасно. Наблюдались некоторые признаки пневмонии, появился насморк и кашель. В отличие от гриппа, где у больного наблюдаются признаки болезни на лице, ситуация с коронавирусом протекает значительно с меньшим количеством симптомов", - заявил наш собеседник.

Наш собеседник сравнил протекание болезни с отравлением.

"Человеку становится ужасно плохо, он мучается, но внешне это не проявляется. Не было никаких признаков болезни, однако мы в семье поняли, что ситуация серьезная", - отметил он.

Житель столицы выразил глубокое сожаление, что граждане Азербайджана по-прежнему не хотят верить в реальность существования COVID-19, оправдываясь тем, что раз мы и наши близкие не заражены, значит болезни не существует.

"К большому сожалению, коронавирус - реальность, а не фантазия. Граждане могут не верить мне, но по крайней мере они смотрят телевизор. Если они не верят тому, что я говорю, пусть верят тому, что видят. Если они не верят нашему правительству, пусть смотрят на то, что происходит в мире", - заявил он.

Наш собеседник добавил, что несмотря на то, что коронавирус стал неожиданным "сюрпризом" для всего мира, с ним нужно бороться до конца, чтобы полностью победить чуму 20-х годов XXI века.

"Что касается меня, то я всегда ношу маску в общественных местах и регулярно мою руки. Когда узнал, что у члена нашей семьи выявлен коронавирус, я соблюдал социальную дистанцию даже дома. Может быть поэтому болезнь обошла меня стороной", - предположил наш собеседник.

Он поделился, что если молодой организм так тяжело переносит болезнь, то каково в этой ситуации пожилому человеку.

"К примеру, я курю, и у меня есть проблемы с печенью. На мой взгляд, если бы я заразился COVID-19, то скорее всего бы умер, или же, в лучшем случае, пережил муки ада. Никто не застрахован от вируса и опасность может подстерегать каждого в любое время", - подытожил наш собеседник.

Абдул Керимханов