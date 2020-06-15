Таир Иманов о состоянии здоровья Бахрама Багирзаде

Ситуация со здоровьем Бахрама Багирзаде, заразившегося коронавирусом, остается очень серьезной.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал заслуженный артист, художественный руководитель Театра КВН "Планета Парни из Баку" Таир Иманов.

По его словам, в состоянии Багирзаде нет никаких изменений.

"Прошу меня простить, но я не могу предоставить какую-либо дополнительную информацию. Будем надеяться на лучшее, ситуация очень серьезная", - сказал Иманов.

Напомним, что вчера состояние заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19, резко ухудшилось, Об этом сообщила пресс-служба Центрального таможенного госпиталя.

В связи с резким ухудшением состояния азербайджанского актера, заслуженного артиста он был переведен из клиники, в которой он лечился от коронавируса, в реанимационное отделение Центрального таможенного госпиталя.

Во время сравнения новой компьютерной томографии с предыдущими был выявлен очень серьезный негативный ход, стало известно, что повреждено 90% легочной ткани. В мировой практике при заболеваниях, когда легочная ткань повреждена более 75%, шанс выживания больных коронавирусом очень мал.

Несмотря на интенсивное лечение на аппарате искусственного дыхания, увеличить сатурацию не удалось (насыщение гемоглобина кислородом). Поскольку сатурация с проведенными в течение дня лечениями находилась в пределах 50% около 23:00 был проведен консилиум, и принято решение подключить больного к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Заменяя работу легких и сердца в течение 2-3 недель, ИВЛ является методом лечения, предоставляющим врачам время успешно решить проблему.

15 июня в 02:00 реаниматологи и хирурги Центрального таможенного госпиталя провели операцию по подключению больного к аппарату ИВЛ, после чего его состояние относительно стабилизировалось, и сатурация поднялась до 95%. Состояние больного продолжает оставаться критическим.

Лечение Бахрама Багирзаде находится под непосредственным контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.