https://news.day.az/society/1244544.html TƏBİB обратилось к гражданам в связи с коронавирусом
TƏBİB обратилось к гражданам в связи с коронавирусом
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к гражданам в связи с предотвращением распространения инфекции COVİD-19, сообщает в понедельник Day.Az.
В обращении TƏBİB говорится, что каждый, соблюдая правила, может помочь предотвратить инфекцию COVİD-19: "Для этого люди должны быть ответственными, пользоваться медицинскими масками, соблюдать социальную дистанцию в 2 метра".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре