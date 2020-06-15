В некоторых школах выявлено сокрытие вакансий

При проверке, проведенной во время сбора вакантных мест в школах Азербайджана, были выявлены факты сокрытия мест.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде.

Он отметил, что после выявления этих фактов скрытые вакантные места были вынесены на конкурс по смене места работы учителей. Остальные места будут вынесены на конкурс по приему на работу учителей.

Напомним, что в 2020-2021 учебном году на конкурс по смене места работы учителей будет вынесено 7 539 вакантных мест, из которых 6 680 по азербайджанскому сектору.

По азербайджанскому сектору больше всего вакантных мест по предметам "музыка", "изобразительное искусство", по русскому сектору больше вакантных мест для учителей начальных классов.